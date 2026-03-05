Бившият министър на регионалното развитие Иван Шишков заяви в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, че дали ще бъде част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април зависи единствено от самия Радев. „В крайна сметка и другите партии все още не са обявили своите листи. Аз ясно съм казал, че бих подкрепил негов проект“, посочи Шишков.

Той припомни, че е бил служебен министър на регионалното развитие в период, когато служебните кабинети били „партийно неутрални и изцяло професионални“. По думите му тогава те били съставяни по експертен принцип.

Според него обаче в последните години се стигнало до парадокс – редовните правителства не изпълняват ключови ангажименти и срокове, а служебните са принудени да довършват критично важни задачи. За сегашните служебни кабинети обаче каза, че са „по-близо до партийни, отколкото до експертни“.

Служебният министър на регионалното развитие подаде оставка

По повод оставката на регионалния министър Ангелина Бонева Шишков заяви, че тя е „изключителен експерт“, но в сферата на европейските проекти и е била поставена в политическа среда. По думите му министърът на регионалното развитие трябва да съчетава експертност с политически умения и да бъде част от „отбора на политиката“.

Бившият министър подчерта, че по времето на Радев са били назначавани експерти в служебните правителства, а мнението им е било уважавано.

По отношение на проблемите с водоснабдяването и високите сметки за ток и вода Шишков заяви, че е необходима цялостна реформа в управлението. „Трябва да се направят проекти за цялата страна, да се оценят, да се осигури финансиране и едва след това да се предложат на обществото“, посочи той.

Редактор: Дарина Методиева