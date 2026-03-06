В Ботаническата градина на Българската академия на науките (БАН) ще се проведе ежегодното събитие, посветено на орхидеите - от 28 февруари (събота) до 8 март (неделя), включително, съобщиха от научната институция.

Експозицията от растения от орхидеена колекция дава възможност да се оцени разнообразието и индивидуалната красотата на цветовете на различните видове, да се научи към кои родове се отнасят отглежданите в домашни условия орхидеи и да има консултация за тях. Посетителите ще могат да получат информация и за субстратите, торовете и торенето на орхидеите, поясняват ботаниците.

Снимка: Getty Images

Салеповите (орхидеи) са най-голямото растително семейство в света. Те са най-многобройни в колекциите на Ботаническата градина на БАН. Сега в нея цъфтят дендробиуми, цимбидиуми, катлеи и други интересни орхидеи. Цъфтят също азалии, камелии, атриуми, стрелиции и други растения.

Ботаническата градина на БАН се намира в подножието на Витоша, над Околовръстния път, между бул. „България" и бул. „Черни връх" („Драгалевско шосе").

Редактор: Станимира Шикова