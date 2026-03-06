Случаят на шофьора, който остана без свидетелство за управление на МПС, след като приел лекарство, дадено му от медик на мястото на катастрофа, все още не е решен. Билян Сариев продължава да е без шофьорска книжка, въпреки че резултатите от кръвната му проба вече са готови и доказват неговата невинност.

В ефира на „Здравей, България” той показа официалния документ от Военномедицинска академия, който потвърждава, че в организма му не са открити наркотици, а единствено наличие на Диазепам – медикаментът, който му е бил даден от лекар на мястото на катастрофа.

Резултатите от кръвната проба излезли на 23 януари след месеци чакане. Въпреки официалния резултат, процедурата по връщането на свидетелството за управление на МПС остава блокирана. „Получва се някакво бавене по веригата. Разследващият полицай не изпраща документите към Прокуратурата в Пазарджик, за да може те от своя страна да ги изпратят към съда в Смолян”, обясни Сариев.

Потърпевшият разказа, че при разговор с разследващия полицай му било обяснено, че документите са готови от края на януари, но имало забавяне. При последващ контакт на 6 февруари служителят заявил, че „загубил номера” на Сариев. Същевременно съдът в Смолян не признал изпратените по електронен път документи от ВМА, тъй като не били заверени с печат. Насрочено е ново дело, на което се очаква съдът да се произнесе по принудителната административна мярка.

Припомняме, че случаят започва на 10 август миналата година. Билян Сариев пътува със семейството си, когато пред колата му става тежка катастрофа. Моторист губи контрол, удря се в предния автомобил, а тялото му отхвърча върху колата на Билян. Мотористът загива на място.

Пристигналият екип на Спешна помощ установява, че Сариев е в шок и с високо кръвно налягане. Лекарката настоява той да приеме успокоително. Издаден му е медицински фиш, в който е записано какво лекарство е прието и в колко часа. Около 40 минути по-късно полицаите му правят полеви тест, който отчита положителен резултат за бензодиазепини. Въпреки представения документ от медиците, полицията отнема книжката му.

Към днешна дата административната мярка все още не е отменена, въпреки доказаната липса на нарушение на закона.

