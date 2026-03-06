Парламентарната група на „ДПС-Ново начало” предлага в Народното събрание да бъдат изслушани служебният министър на финансите Георги Клисурски, директорът на Държавна агенция „Митници“ Георги Димов, председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особеният управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов за готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Народните представители искат да бъдат информирани за това какви мерки предвижда правителството за справяне със ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и нефтопродукти, както и около 20 на сто от световните доставки на втечнен природен газ (LNG), логистично се транспортират през Ормузкия проток – коридор, тесен едва 33 км. Към днешна дата той ефективно е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG, казват от „ДПС-Ново начало”. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от пресслужбата на формацията.

„Ние от „ДПС-Ново начало” споделяме притесненията на българските граждани и бизнеса, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти. Хората и бизнеса на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България, свързано с нефт и продукти от нефт”, заявяват вносителите.

Редактор: Калина Петкова