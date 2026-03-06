Апелативенният съд във Велико Търново потвърди решението на Окръжен съд - Плевен и окончателно отказа да промени мярката за неотклонение на подсъдимия шофьор по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Обвиняемият Георги Александров остава в ареста.

Делото в Апелативния съд е образувано след жалба на адвоката на подсъдимия срещу решение на Окръжния съд в Плевен от 17 февруари, с което магистратите отказаха да променят мярката на шофьора в по-лека.

Делото „Сияна”: Обвиняемият за катастрофата остава в ареста

Според съдиите не са налице нови обстоятелства, които да оправдаят освобождаването на задържания и продължава да съществува реална опасност той да се укрие. Като допълнителен фактор е отчетена и професията му на международен шофьор, която предполага чести пътувания извън страната. Към това се добавя и липсата на трайни семейни връзки, които да го задържат в България.

Срещу него е повдигнато обвинение за тежко престъпление, за което законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода.

Решението на Апелативния съд във Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.