Някога бабите се събирали по седенки, за да обсъждат новините за моми и ергени. Днес времената са различни – хората търсят информация, развлечения и общуване в интернет. В Криводол обаче се появява ново място за срещи, където и млади, и възрастни могат да се събират, да учат и да се забавляват – дигитален клуб към местното читалище.

Една от първите посетителки е Сашка Георгиева, която прави първите си опити да сърфира в интернет и вече има конкретни цели. Тя иска да научи как може да влиза в различни сайтове за търсене на работа и подаване на документи.

В новооткрития хъб помощ оказва секретарят на читалището Вероника Младенова. Тя признава, че много от посетителите в началото се притесняват от компютрите и новите технологии, но с малко помощ постепенно стават по-уверени. „В началото се плашат, дори от самия компютър, но с усилия и помощ започват да се справят все по-добре с дигиталните технологии“, каза Младенова.

Някои от жителите идват просто от любопитство. За тях това е новост, която досега не са виждали в Криводол. Според Виолета Илиева инициативата е полезна както за младите хора, така и за по-възрастните, които могат взаимно да си помагат и обучават.

Председателят на читалището Валентин Кирилов подчерта, че подобно място е важно за малък град като Криводол. По думите му дигиталният клуб дава възможност на безработните да търсят работа онлайн, а на възрастните хора – по-лесно да поддържат връзка със свои близки.

Сред посетителите има и хора, които вече имат опит с компютри. Антоанета Милкова, работила дълги години с тях, доброволно помага на останалите да се ориентират в интернет – да търсят новини, да гледат филми или да намират информация по интересуващи ги теми.

Понякога посещенията започват с колебание. Соня Митова например първоначално не е сигурна какво точно би могла да прави в интернет, освен може би да играе игри. Скоро обаче открива и по-практични приложения – като как да провери разписанието на влаковете. „Интересно е, че мога сама да си намирам информация или да си поръчвам нещо. Досега разчитах на внучките“, подчерта тя.

