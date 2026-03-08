Ако българският европрокурор се чувства заплашен от главния прокурор, градския прокурор и политически лидер, това говори лошо. Но ние имахме и друг такъв случай. Около отстраняването на Иван Гешев, сегашният и.д. главен прокурор беше заявил, че се страхува за живота си. Т.е. на това ниво атрибут на споровете се решават с лични заплахи. Това, което е важно, е да се изясни истината и това е част от битката. Това каза началникът на кабинета на Андрей Гюров Румяна Бъчварова в студиото на „На фокус”.

Извеждането на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

Бъчварова коментира и действията на правителството по извеждането на българските граждани, които са засегнати от конфликта в Близкия изток. Тя каза, че към момента се очертават около 3000 души, които са изтеглени. „Досега не е имало такъв случай. В началото, когато се изправихме пред ситуацията, нямаше координационен механизъм за действие.

Служебният премиер направи съвещание, в което се определи логиката, по която ще се работи. Това даде резултат след няколко часа. Целта е да изведем всички българи, които искат да напуснат”, обясни още Бъчварова.

България и конфликтът в Близкия изток

Бъчварова беше категорична, че правителството следи военните действия. И подчерта, че България се ползва от колективната отбрана на НАТО.

По отношение на американските самолети, които са разположени на летището в София, Бъчварова каза, че това вече е било изяснено, но се използва в политическите битки. Тя посочи, че самолетите не са предназначени за военни действия, това вече е казано, а който твърди обратното, не е достатъчно информиран.

Срещата на Борисов със Запрянов

Бъчварова беше категорична, че няма да има смяна в Министерството на отбраната. Този коментар идва на фона на срещата на Атанас Запрянов с Бойко Борисов .

Тя допълни, че Андрей Гюров ясно е изразил позицията си на неодобрение по този случай.

Рокадите в МВР

Бъчварова коментира и рокадите в МВР. Тя посочи, че екипът, който сега е във ведомството, работи много добре. По нейни думи смяната в областните дирекции е била очаквана и „който и да беше дошъл, щеше да направи това”.

Оставката на Ангелина Бонева

По отношение на оставката на служебния министър на МРРБ - Ангелина Бонева , Бъчварова каза, че е имало заявено желание от нейна страна да напусне поста. „Историята е много лична, няма никакъв натиск”, беше категорична тя. Очакванията са нейното място да бъде заето от един от зам.-министрите – Николай Николов, каза началникът на кабинета на премиера.

Смяната на шефа на НАП

Бъчварова каза, че през НАП минават много пътища, които водят към възможности за компрометиране на изборите.

Критиките към кабинета "Гюров"

Бъчварова каза, че не разбира защо партиите, които ще влязат в предизборната кампания, атакуват служебния кабинет и го възприемат като техен опонент така, сякаш е политически проект. „Нашата категорична амбиция е да проведем честни избори”, заяви още началникът на кабинета „Гюров”.

Редактор: Цветина Петрова