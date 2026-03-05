Днес ще се проведе Съвета по сигурността за обсъждане на ситуацията в Близкия изток. Ще говорим и за присъствието на американски самолети на наша територия. Това каза на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

"Ние сме член на НАТО, така че според мен присъствието на военните самолети не представлява опасност за България. Това не ни прави участници в операцията на САЩ. Нуждаем се от стабилна подкрепа и мнозинство в НС, за да отстояваме присъствието на България като член на Алианса", допълни министърът.

Лидерът на ГЕРБ каза, че Съветът по сигурността трябва да разсее притесненията. "В наше лице Европа има пълна подкрепа. На съвета ще изпратя Желязков и Рая Назарян. Надявам се срещата да даде резултат и да няма реклама и партийни битки за гласове. Разтревожени сме от случващото се в Близкия изток, имаме много приятели там. Ситуацията е много сериозна и във връзка с веригата на доставки и цените на горивата. Когато светът е във война, трябва да сме обединени. Още по-голяма заплаха е войната в Украйна. В две посоки се водят кръвопролитни сражения. Ако иска служебният кабинет да има подкрепа в НС, трябва не само да изчегъртва всички служби в МВР и областни управители, а да се съсредоточи върху проблемите на страната, породени от двата конфликта", коментира Борисов.

Въоръжените сили на Иран отричат да са изстрелвали ракета към Турция

Борисов призова правителството да не се крие зад министъра на отбраната, а да поема цялата отговорност. "Гюров трябва да бъде лоялен към евроатлантическите ни партньори и Тръмп, с когото подписахме хартата на Съвета за мир. Войните ще сплотят общността на евроатлантиците. Имате подкрепата ни по всички външнополитически теми, включително и отбранителните", увери лидерът на ГЕРБ.

Министърът отвърна категорично: "Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление. В момента е нужно евроатлантическо обединение и мнозинство в парламента. Ще подсилим Източния фланг на НАТО с американските самолети. Нужна е и подкрепа за механизма SAFE за модернизация на армията".

Редактор: Цветина Петкова