Остава малко до края на отоплителния сезон. Въпросът как ще се изчисляват изравнителните сметки все още е актуален. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира председателят на Асоциациите на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

Той обясни, че нова формула за изчисляване няма и затова единственият вариант към момента е да действа старата.

Още сигнали за високи сметки - този път за парно

Георгиев обаче смята, че все пак към края на април ще има нова формула и тя ще се използва за изравнителните сметки. По думите му тя ще е по-сложна и още по-неразбираема за потребителите.

В новата формула няма да отпадне таксата сградна инсталация, обясни още той. „Трябва да се пресметне и да се начислява по-коректно в сравнение с досега”, обясни експертът.

До 31 декември трябва да се монтират и нови дистанционни уреди, които да отчитат потреблението. Вече това е направено при 70% от потребителите.

Редактор: Ина Григорова