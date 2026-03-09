Снимка: iStock
Новата формула ще е по-сложна и още по-неразбираема за потребителите, смята експертът Кремен Георгиев
Остава малко до края на отоплителния сезон. Въпросът как ще се изчисляват изравнителните сметки все още е актуален. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира председателят на Асоциациите на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.
Той обясни, че нова формула за изчисляване няма и затова единственият вариант към момента е да действа старата.
Още сигнали за високи сметки - този път за парно
Георгиев обаче смята, че все пак към края на април ще има нова формула и тя ще се използва за изравнителните сметки. По думите му тя ще е по-сложна и още по-неразбираема за потребителите.
В новата формула няма да отпадне таксата сградна инсталация, обясни още той. „Трябва да се пресметне и да се начислява по-коректно в сравнение с досега”, обясни експертът.
До 31 декември трябва да се монтират и нови дистанционни уреди, които да отчитат потреблението. Вече това е направено при 70% от потребителите.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
