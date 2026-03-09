Как се прилага европейското законодателство по отношение на транссексуалните хора у нас? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира адвокат Деница Любенова от ЛГБТИ организацията "Действие".

Юристът обясни докъде е стигнало делото „Шипов“ - юридически казус, свързан с правата на транссексуалните лица и признаването на тяхната полова идентичност в рамките на ЕС. Става дума за транс жена, която иска България да признае юридически промяната на пола ѝ в документите, след като вече живее и е призната за жена в друга държава в Европейския съюз. Европейският съд по правата на човека вече е постановил, че България нарушава Европейската конвенция за правата на човека, като не признава юридически половия маркер.

"Съдът на Европейския съюз ще излезе с решение по делото „Шипов“ на 12 март в 11:30 часа българско време. Това ще бъде емблематично решение не само за България, но и за правата на транс хората в целия Европейски съюз. Това, което очаквам да каже Съдът на Европейския съюз, е да потвърди вече казаното от генералния адвокат през септември миналата година, а именно, че всяка генерална забрана за смяна на юридическия пол в държава членка е нарушение на правото на Евросъюза", обясни Любенова.

По думите ѝ ако страната ни не се съобрази с решението по делото и продължава да не го изпълнява, то би могло да има последствия.

Юристът подчерта и по какъв начин са ощетени транс хората у нас, чийто права не са признати. "Животът на тези хора просто спира. Те не могат да упражняват правото си на професия и на работа, защото половият им маркер не съответства на начина, по който изглеждат в действителност. На много транс хора е отказан и достъп до здравеопазване", изтъкна тя.

Адвокат Любенова беше категорична, че юридическата промяна на пола не изисква законодателни промени. "Нашият Закон за гражданската регистрация, както и преди двете решения на Конституционния съд, е позволявал смяната на юридическия пол. Тези дела са се случвали абсолютно безпроблемно. Имаме данни за такива казуси още от началото на 90-те години. Те са се случвали безпроблемно почти със 100% успеваемост до 2017 година", заяви тя.

Редактор: Станимира Шикова