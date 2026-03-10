Военният конфликт в Близкия изток ще се отрази на цените на горивата в България със закъснение от 7 до 14 дни, а инфлацията у нас може да нарасне с 0,6%. Това прогнозира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS икономистът доц. Щерьо Ножаров. „Моята прогноза е плюс 0,6 към средногодишната инфлация, не повече”, заяви той. Заедно с Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, те анализираха икономическите рискове за страната ни.

Доц. Щерьо Ножаров обясни, че към момента България разполага с наличности на горива, закупени на стари цени, които са достатъчни до средата на април. Той уточни, че промените на международните пазари рефлектират върху българските бензиностанции със закъснение между 7 и 14 дни.

Според него се очертават три основни сценария за цената на петрола в зависимост от продължителността на конфликта:

⇒ При конфликт между 4 и 6 седмици: цена между 85 и 97 долара на барел.

⇒ При продължителност между 3 и 9 месеца: цена между 110 и 130 долара на барел.

⇒ При конфликт над 9 месеца: трайна цена около 180 долара на барел.

Михаил Кръстев посочи, че освен високите цени, съществува и риск от недостиг на горива, тъй като Персийският залив е основен източник за цели икономически региони. „Кумулативният ефект може да прерасне в по-висока инфлация, която ще бъде по-висока от предвидената в бюджета”, заяви той.

Кръстев алармира за бюджетни рискове, като отбеляза, че България в момента функционира с удължителен бюджет и държавата харчи повече спрямо предходната година. Той призова да не се повтарят грешки от миналото.

Доц. Ножаров припомни, че България е предприела сериозни мерки за диверсификация на доставките на природен газ чрез връзките с Азербайджан, Гърция и Турция. Той уточни, че само около 10% от енергийните нужди на бизнеса у нас се задоволяват от природен газ. Енергийният микс на страната включва 47% въглища, 30% ядрена енергия и 17% зелена енергия, което прави икономиката по-устойчива на газови шокове.

