Сериозен инцидент на строителен обект в Бургас - 36-годишен работник е паднал от около 10-метрова височина, докато монтирал покривна конструкция на сграда. Случаят е от понеделник следобед.

Мъжът се намира в операционната на местната болница, като състоянието му е много тежко. Лекарите предупреждават, че следващите 24 часа са критични и шансовете за оцеляване са минимални.

Инспекцията по труда вече е започнала разследване на случая, за да се изяснят причините за инцидента и евентуалните нарушения на трудовата безопасност. Отговор от фирмата, за която работи пострадалият, към момента не е получен, като представители отказаха коментар за NOVA.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова