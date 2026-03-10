На фона на напрежението в Близкия изток, енергийният министър Трайчо Трайков проведе среща с представители на петролния и газов бизнес. Основна тема на разговорите бяха задълбочаващата се криза и наличните запаси от горива у нас.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев увери, че по отношение на количествата към момента няма проблеми. „Има налични количества до края на месеца в рафинерията за обработка по отношение на нефта. Също така до 20 април има и заявени доставки”, обясни той.

Икономисти: Продължителността на конфликта в Близкия изток ще определи цените на горивата у нас

Бенчев подчерта, че запасите в рамките на асоциацията са налични и се пазят от операторите. Той припомни, че съгласно европейските директиви държавата трябва да поддържа запаси за 90 дни – 30 дни от тях се поддържат от държавата, а 60 от операторите. „Разполагаме и с тези запаси”, допълни той, но уточни, че те не могат да се ползват за регулиране на цените, а само при евентуален проблем с доставките.

Въпреки стабилните количества, собственици на малки бензиностанции сигнализират за сериозно поскъпване. Тъй като тези обекти съхраняват по-малки количества и зареждат по-често, те усещат промяната веднага. В ефира на „Здравей, България” собственикът на такъв обект Венцислав Пенгезов разказа, че цените на едро са се покачили с около 30 евроцента за малко повече от седмица.

„Виждам, че и колегите се опитват да компенсират този ръст. По принцип работят на 10-15 цента марж, а сега са на маржове от 7-8 цента”, обясни Пенгезов.

Според енергийни експерти държавата разполага с механизми за омекотяване на удара върху крайните потребители, но те са ограничени. „Цената на колонките в най-голяма част е акцизът, но ние тук сме на минималния. Трябва да се направи някаква процедура, ако държавата иска да омекоти удара”, коментира експертът Боян Рашев.

Бившият енергиен министър Александър Николов разчита случващото се в Близкия изток като мащабно преразпределение на енергийната карта. Според него, въпреки ключовата си позиция, България не се възползва достатъчно от потенциала си.

„Ние сме най-добре позиционирани в целия ЕС и с най-голям потенциал. През последните три години всички наши съседи инвестираха в генерационни мощности и свързаност, а ние през това време направихме едно голямо нищо”, категоричен бе Николов.