Специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди 76 мм силно корозирал снаряд с взривател. Боеприпасът е открит на жп прелез „Сторгозия“ в град Плевен.

Под ръководството на лейтенант Свилен Маринов боеприпасът е унищожен в покрайнините на града при спазване на мерките за сигурност.

Снимка: Пресцентър МО

Военнослужещите действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

