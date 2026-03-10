200 000 тона като обем не са толкова голямо количество, тъй като възможностите на нашия бранш да преработва слънчоглед са много по-големи. Той е произведен в Аржентина при техните условия и изисквания за минимално допустимите остатъци от пестициди. От информацията, която видях, тежките метали са в норма. Има завишение на няколко показателя. Липсата на достатъчно суровина принуждава преработвателите да търсят други източници. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев, коментирайки вноса на тонове слънчоглед от Аржентина, в които бяха открити опасно високи нива на пестициди и отклонения от европейските норми.

По думите му тази суровина "ще влезе за преработка". "Слънчогледът ще бъде контролиран от БАБХ - от разтоварването до реализацията на продуктите. Количествата основно ще са предназначени за износ. Най-вероятно този слънчоглед ще бъде използван за индустриални цели", изрази увереност Янев.

Той обясни, че в света се произвеждат около 235 милиона тона растителни масла, като около 25% от тях са за индустриални цели. Между 16 и 20 на сто отиват за биодизел, както и за сапунената, козметичната и химическата промишленост.

Янев заяви, че около този внос се вдигнал много шум, но това е почти единствената възможност в момента да се внесе слънчоглед. "Аржентина е третият по големина производител на слънчоглед в света - произвежда около 5,5 милиона тона годишно. Основната част се преработва там, а около 1,5 милиона тона слънчогледово масло се изнасят на международния пазар", обясни председателят на Сдружението на производителите на растителни масла.

Той изтъкна, че годишно за консумация в България са необходими около 250 хиляди тона от културата - основно за производство на олио. "Количеството, което се произвежда у нас, просто не е достатъчно за нашите мощности. Нашите заводи имат огромен капацитет, като някои преработват 2000-2500 тона на ден. Количествата, които се предлагат на вътрешния пазар, са ограничени", подчерта Янев. Той беше категоричен, че "в краткосрочен план не очаква поскъпване на олиото".

