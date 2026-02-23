-
Според Илия Проданов в Южна Америка са разрешени 95% от пестицидите, които са забранени в ЕС
Българските зърнопроизводители алармират за масиран внос на аржентински слънчоглед, който оказва сериозен натиск върху родния пазар и поставя въпроси относно безопасността на суровината. Очаква се в страната да пристигнат общо шест кораба с около 200 000 тона слънчогледово семе от Южна Америка, като единият от тях вече е акостирал.
Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов определи качеството на вноса като „съмнително”, а цените като „непрозрачни”. Според него основният риск е свързан с разликата в стандартите за производство. „В страните от Южна Америка се използват над 90-95% от продуктите за растителна защита, които са забранени в Европейския съюз”, подчерта той.
Фермери от ЕС алармират: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие
Проданов изрази недоверие в капацитета на Българската агенция по безопасност на храните да извърши надеждна проверка. Браншът настоява за завишен контрол и детайлно изследване на влизащата суровина за остатъчни пестициди, тежки метали и ГМО, тъй като в Южна Америка е позволено отглеждането на генномодифицирани култури.
► Икономически натиск върху българските фермери
Вносът вече се отразява на пазарната ситуация у нас. По данни на асоциацията, само за последните 10 дни, цената на слънчогледа в България и Румъния е паднала с около 10%. Илия Проданов посочи, че такъв тип внос от Южна Америка е безпрецедентен за страната ни до момента.
„В складовете има около 600 000 тона наличен български слънчоглед”, обясни той. И допълни, че количеството, което пристига от Аржентина, представлява между 1/6 и 1/7 от цялото годишно производство на България, но влиза в страната за много кратък период - около 15 дни, което създава шок на пазара.
От бранша изразиха недоволство и от липсата на диалог относно позицията на България по споразумението с Меркосур. Според Проданов темата не е била комуникирана нито със земеделския сектор, нито с обществото, а използваните цифри при формиране на държавната позиция не отчитат реалността на подобен внос. Зърнопроизводителите настояват за преосмисляне на защитните механизми, тъй като към момента слънчогледът не е защитена култура срещу такъв тип конкуренция
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
