В челните места има само две промени спрямо тези на предишния вот
„Възраждане” обяви водачите си на листите на предстоящите парламентарни избори на 19 април. В челните места има само две промени спрямо тези на предишния вот, обяви председателят на партията Костадин Костадинов.
Те са в Силистра и Търговище, където „Възраждане” не е успяла да вкара народен представител на миналите избори. В Силистра ще води Марин Николов, който е председател на местната ни организация, а в Търговище - Емил Борисов, който отскоро е в редовете на структурата в Антоново.
Самият Костадинов, както и досега, ще води листите във Варна и в 25-ти МИР - София.Редактор: Калина Петкова
