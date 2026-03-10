„Възраждане” обяви водачите си на листите на предстоящите парламентарни избори на 19 април. В челните места има само две промени спрямо тези на предишния вот, обяви председателят на партията Костадин Костадинов.

Те са в Силистра и Търговище, където „Възраждане” не е успяла да вкара народен представител на миналите избори. В Силистра ще води Марин Николов, който е председател на местната ни организация, а в Търговище - Емил Борисов, който отскоро е в редовете на структурата в Антоново.

Самият Костадинов, както и досега, ще води листите във Варна и в 25-ти МИР - София.

Редактор: Калина Петкова