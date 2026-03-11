Шофьорските курсове у нас са пред сериозни промени, включващи задължително нощно кормуване, нови технически изисквания и затягане на контрола. Заради новите правила и икономическата ситуация цената за категория „В” на места може да достигне около 1000 евро.

В ефира на „Здравей, България” Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите беше категоричен, че новите административни изисквания сами по себе си не са причина за по-висока цена. „Единствената причина, която би могло да има за известно поскъпване, е евентуално продължаващо покачване на цената на горивата”, заяви той. По думите му горивото е един от основните разходи при обучението на кандидат-шофьорите.

Кандидат-шофьорите ще карат задължително и през нощта

Относно въвеждането на задължително нощно каране, Георгиев разкри, че това не е новост в програмата. „Винаги управлението в тъмната част на денонощието – така нареченото нощно кормуване, е било задължително упражнение в учебната програма”, посочи експертът. Според него фактът, че „огромна част” от обучителите не са го изпълнявали, се дължи единствено на „липсата на какъвто и да е контрол от страна на „Автомобилна администрация”.

Красимир Георгиев изрази сериозно съмнение, че новите електронни приложения и GPS контрол ще решат проблема, ако данните продължат да се нанасят ръчно.

Експертът отправи остри критики към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, посочвайки „крещяща липса на компетентност и най-вече - на желание за промени”. Той подчерта, че за истинска реформа е необходима система за „чекиране” на самите курсисти при идване и тръгване от часовете по теория, за да се гарантира, че те реално присъстват в кабинета.

