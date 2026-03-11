Около 1,6 млн. български пенсионери ще получат като великденски добавки. Те ще бъдат в размер на 20 или 50 евро, в зависимост от размера на пенсията. Това обяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Андрей Гюров.

„Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност, но преди всичко човечност”, поясни още Гюров.

Освен тази тема, в сряда служебното правителство ще обсъди и конкретни мерки относно цените на горивата на фона на конфликта в Близкия изток.

Сметката на колонката: Какво ще се случи с цените на горивата у нас

„Българските граждани усещат натиска на цените. Това не е проблем само в България, а в цяла Европа. Не трябва да позволяваме напрежението, което виждаме по света, да се прехвърля и тук, у дома. Вече разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа, като например въвеждане на таван на цените и предоставяне на ваучери за горива”, поясни той.

Премиерът подчерта още, че основният приоритет на кабинета е провеждането на избори по правилата.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова