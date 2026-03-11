Остават дни до старта на официалната предизборна кампания. Тя ще започне на фона на сериозно геополитическо положение с икономически последици. Темата в предаването „Твоят ден” коментираха журналистът Петко Петков и пиар експертът Нидал Алгафари.

„Няма да има тема, която да не се експлоатира по политически начин. И докато светът се движи на много различна скорост, България се забатачва в порочен кръг на вътрешни противоречия”, коментира Георгиев. Той допълни, че в момента Европа като цяло задълбочава сътрудничеството си в областите на отбрана, финанси и сигурност и търси сътрудничество с Обединеното кралство, Канада, Япония и Австралия. „А България се занимава с дреболии. Сякаш върви към това да избере пореден нестабилен кабинет, който, с неумението да се постави добре в тази ситуация, да ни изхвърли от центъра на вземането на политически решения”, добави журналистът.

„В България политиците използват всичко - каквото им падне. Даже ще си измислят неща, които не са им паднали, за да могат да се представят по-добре на тези избори и евентуално да привлекат няколко избиратели повече”, твърди Алгафари.

Редактор: Ина Григорова