Министерският съвет прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. За председател е определен Станимир Михайлов.

Представители на държавата ще бъдат Станимир Михайлов - заместник-министър на финансите, Владимир Афенлиев - заместник-министър на здравеопазването, Мария Беломорова - директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Определени са и нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството. Еди от тях задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

За членове на Надзорния съвет на НОИ правителството определи Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика и проф. Антония Димова-Йорданова, д.м. - заместник-министър на здравеопазването. От състава на органа са освободени Борислав Гуцанов и Катя Паракозова.

