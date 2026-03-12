Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили се проведоха във въздушното пространство на България. Със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от днес е разрешено преминаването през територията на България, както и пребиваването на два самолета F-16 от гръцките ВВС, с екипажи и щатно въоръжение и при нужда - до 50-има военнослужещи за обслужване на самолетите.

Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът на отбраната е уведомил съответните компетентни държавни органи.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС се проведоха за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива.

