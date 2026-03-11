Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" вече е в дежурство, заяви той

САЩ няма да отправят искане към България за предоставяне на бази за военни операции в Иран, както от Румъния. Това увери днес служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той коментира, че това са двустранни отношения между САЩ и други държави и към България няма други искания. 

Служебният министър заяви, че има ратифицирано споразумение между България и Гърция за презгранични операции. "Наши и гръцки самолети могат да патрулират заедно", каза той. "Новото е, че двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете държави", допълни той.

Запрянов заяви още, че гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство и имаме пълно прикритие. 

"Извършили сме съответните подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана", каза той. "Нашите войски за ПВО са много добре подготвени и те също участват", заяви Запрянов. Той допълни, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. "Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи. Надграждаме съществуващата система в мирно време с някои усилени дежурства - нищо повече", коментира министърът.

Атанас Запрянов заяви още, че съгласно нота от 17 февруари до 31 май е разрешено пребиваването на американски самолети на летището в София.

Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал, съобщи Министерството на отбраната на 6 март. Същият ден министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас съобщи, че страната ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия.

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Николай Трифонов, БТА

