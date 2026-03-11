Президентът на Румъния Никушор Дан свика заседание на Върховния съвет за отбрана. Причината - да се обсъди дали САЩ ще получат достъп до румънски военни бази за подкрепа на операции, свързани с Техеран, съобщават местните медии.

На първото си заседание тази година съветът ще разгледа последиците за сигурността от конфликта в Близкия изток, неговото влияние върху енергийния пазар на Румъния, както и възможността за временно разполагане на военни капацитети на румънска територия. Искането на Вашингтон се отнася до използването на военновъздушната база „Михаил Когалничану“.

Междувременно някои държави членки на Европейския съюз като Франция, Гърция и Италия изпратиха военни кораби до Кипър, след като дронове иранско производство удариха британска военна база на острова.

Около 1000 американски войници все още са разположени в Румъния, докато постоянното съюзническо присъствие възлиза на около 3500 войници на НАТО, включително американски сили.

Румъния споделя сухопътна граница от около 650 километра с Украйна, където по време на конфликта руски дронове са преминавали през територията към Киев, докато мини в Черно море засягат важни търговски и енергийни маршрути.

