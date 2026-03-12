За съжаление станахме свидетели на спектакъл, който за пореден път ще отврати избирателите от целия изборен процес. С вероятно и това е била целта на някои политически партии. Не чухме нищо ново и нямаше изнесени факти, които да подкрепят тезата, че машинното гласуване не се води по правилния начин. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS членът на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева, коментирайки изслушването на ЦИК и Министерството на електронното управление са на изслушване в парламента по повод подготовката на институциите за предстоящия предсрочен вот.

И допълни: "Напротив - бих казала, че за първи път всички органи, които се занимават с организацията на машинното гласуване, се движат в графиците, които са определени с хронограмата на Централната избирателна комисия – даже и преди тях".

Членът на Обществения съвет към ЦИК напомни, че така нареченият процес по удостоверяване на съответствието, който ще гарантира, че машинното гласуване е съгласно правилата, които са разписани от съответните институции - на изборите през юни 2023 година протекъл за 14 календарни дни. "Имаме повече от месец преди изборния ден, а вече сме в началото на този процес", подчерта тя.

Спроед изборния експерт Стоил Стоилов "единственото нещо, което партиите трябва да направят в момента и до изборния ден, е да млъкнат". "Според мен в момента върви организирана партийно-картелна кампания за изгонване на българските избиратели от урните. И го казвам съвсем отговорно. За четири години направихме седем избора. На прага сме на осмия. Искам да попитам партиите - какво не ви е ясно в изборния процес?", попита той.

И допълни: "Предлагам на партиите да спрат всякакво говорене на тема "Избори", да оставят ЦИК да си върши работата, както може и след изборите - да отидем на обсъждане на Изборния кодекс и на приемане на съответните изменения".

