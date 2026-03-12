-
"ДПС - Ново начало" предлага създаване на фонд за компенсации заради високите цени на горивата
Право на прозрачност или параван на властта: Легитимен ли е новият законопроект за лобизма
Хасан Адемов: Няма да позволим социални услуги да се използват за предизборен натиск върху уязвими хора
Гръцкият министър на отбраната е на посещение в България
Ресорната комисия обсъжда удължителния бюджет
Стив Уиткоф: Срещнахме се с руска делегация във Флорида, обсъдихме разнообразни теми
"Партиите трябва да млъкнат до изборния ден", изрази мнение изборният експерт Стоил Стоилов
За съжаление станахме свидетели на спектакъл, който за пореден път ще отврати избирателите от целия изборен процес. С вероятно и това е била целта на някои политически партии. Не чухме нищо ново и нямаше изнесени факти, които да подкрепят тезата, че машинното гласуване не се води по правилния начин. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS членът на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева, коментирайки изслушването на ЦИК и Министерството на електронното управление са на изслушване в парламента по повод подготовката на институциите за предстоящия предсрочен вот.
И допълни: "Напротив - бих казала, че за първи път всички органи, които се занимават с организацията на машинното гласуване, се движат в графиците, които са определени с хронограмата на Централната избирателна комисия – даже и преди тях".
ЦИК и Министерството на електронното управление на извънредно изслушване в парламента
Членът на Обществения съвет към ЦИК напомни, че така нареченият процес по удостоверяване на съответствието, който ще гарантира, че машинното гласуване е съгласно правилата, които са разписани от съответните институции - на изборите през юни 2023 година протекъл за 14 календарни дни. "Имаме повече от месец преди изборния ден, а вече сме в началото на този процес", подчерта тя.
Спроед изборния експерт Стоил Стоилов "единственото нещо, което партиите трябва да направят в момента и до изборния ден, е да млъкнат". "Според мен в момента върви организирана партийно-картелна кампания за изгонване на българските избиратели от урните. И го казвам съвсем отговорно. За четири години направихме седем избора. На прага сме на осмия. Искам да попитам партиите - какво не ви е ясно в изборния процес?", попита той.
Необходими ли са промени в Изборния кодекс и има ли време за реализирането им?
И допълни: "Предлагам на партиите да спрат всякакво говорене на тема "Избори", да оставят ЦИК да си върши работата, както може и след изборите - да отидем на обсъждане на Изборния кодекс и на приемане на съответните изменения".
Редактор: Станимира Шикова
