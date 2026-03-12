Парламентът прие на първо четене законопроект за създаване на публичен регистър на срещите между представители на властта и лица, защитаващи различни интереси, известни като лобисти. Текстовете внесоха от ГЕРБ и според формацията са свързани с изискванията за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Паралелно с това Министерският съвет също подготвя подобен законопроект, като се очаква двата текста да бъдат обединени между първо и второ четене.

Според адв. Александър Кашъмов начинът, по който се движи законът, поражда важни въпроси. „За пореден път в тази държава се случва нещо напълно непрозрачно и абсолютно против законовите разпоредби“, заяви той в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му законопроектът е приет на първо четене без необходимото обществено обсъждане и то в рамките на десет дни. Кашъмов оспори и аргумента, че текстовете са задължителни по Плана за възстановяване.

„В плана за възстановяване няма предвидено такова нещо. Там не е казано, че българските граждани трябва да бъдат регистрирани, когато искат да участват в процеса на вземане на решения“, подчерта той.

Кашъмов предупреди, че проектът въвежда задължения основно за гражданите, неправителствените организации и дори медиите, докато държавните служители не поемат подобни ангажименти. Според него подобна регулация може да се превърне в препятствие пред свободата на словото и съществува риск „една лоша практика да се превърне в параван“.

Подобни опасения изрази и доц. Тони Димов от Центъра за оценка на въздействието на законодателството: „Искате да си говорим за закон за лобирането, а той се нарича закон за прозрачност и почтеност в управлението. Наименованието на закона трябва ясно да посочва какъв е неговият предмет“, обясни Димов. Според него част от текстовете могат да ограничат участието на експерти и граждански организации в процеса на вземане на решения.

Според експертите в добре работещите модели по света регулацията засяга основно „професионалните лобисти“ и срещите им с държавни представители, а не гражданите, които участват в обществени обсъждания.

