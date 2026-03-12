Къде и как се допуска продажбата на чуждестранни плодове и зеленчуци, замаскирани като родно производство? Темата в Обедния информационен блок на NOVA NEWS коментира съветникът на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Орманова.

„Информацията, че плодове и зеленчуци, представяни като български, но идващи от страни извън Европейския съюз, и в повечето случаи съдържащи забранени активни съставки, се предлагат на пазара като български, се разглежда от компетентните институции. Браншовата камара подава сигнали въз основа на информацията, която получава от самите земеделски стопани. За да се провери тази информация, сме инициирали две производства. Едното е свързано със секторен анализ в КЗК, която следи дали пазарът функционира правилно. Там сме поставили въпроса не само за произхода на стоката, но и за това кой я проверява, кога се проверява и колко често”, обясни Орманова.

По думите ѝ на проверка подлежи първо произходът - дали е този, който е написан в документите. Второ – на каква цена влизат тези продукти. „Обикновено вносът от трети страни влиза на занижени стойности по документи. Трето – къде отиват тези продукти, които много често се насочват към пазари, стокови борси и тържища или към търговските вериги чрез техните логистични центрове”, обясни тя.

Това е практика, която се прилага от години, но е важно колко проверки реално се правят. „Давам пример с аржентинския слънчоглед – случай, който нашумя през последните седмици. Същото се случва и при плодовете и зеленчуците. Като общество трябва да знаем какво влиза в страната и какво слагаме на трапезата си. Освен това е важно и на каква цена се случва това, защото, ако потребителят бъде подведен за произхода, а плати по-висока цена, това изкривява пазара”, категорична е Орманова.

Тя отчете, че „отношението постепенно започва да се променя”. „Особено е важно, когато регулаторни органи, като КЗК и БАБХ, започнат реални проверки. Един установен случай може да доведе до разкриването на други. Нямаме илюзии, че всичко ще се реши за един ден, но поне е начало. Защото досега такъв системен подход, какъвто се опитваме да постигнем сега – да се види реалното производство в България и да се подкрепят истинските производители, не беше правен”, посочи съветникът на Браншова камара "Плодове и зеленчуци".

Орманова даде съвет как можем да разпознаем плодовете и зеленчуците, които не са българско производство. "По сезона. Ако зеленчукът или плодът не е характерен за сезона в момента у нас - това е първата индикация, че вероятно нашата продукция все още не е излязла и той вероятно е внос", подчерта тя.

Редактор: Станимира Шикова