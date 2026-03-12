Жребият за определяне на номерата на партиите и коалициите в бюлетината ще бъде изтеглен на 18 март. Това обяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

Промени в състава и наименованието на коалициите може да се правят до 14 март. До 17 март партиите и коалициите, които са регистрирани за участие в изборите на 19 април – общо 24, трябва да подават заявления за регистриране на кандидатски листи в районните избирателни комисии.

14 партии и 10 коалиции влизат в предизборната битка

Според предварителните избирателни списъци, публикувани на страницата на ЦИК, имащите право на глас у нас са 6 641 768. Всеки гражданин може да провери дали е включен в тях .

Заявление за гласуване по настоящ адрес се подава до 4 април в общинската администрация. На страницата на ЦИК вече е активно и заявлението за гласуване извън страната. Срокът за попълването му е 24 март.

От ЦИК са приели, че е нецелесъобразно разкриването на секционни комисии в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан. „Там има възможност да се подават заявления, но решението дали ще бъдат разкрити секции ще бъде взето по-късно, когато се определят броят на секциите и местата, в които ще бъдат открити”, заяви Росица Матева.

„Всички машини – 12 837, са закупени нови, през 2021 г., с обществени поръчки. Имали са 3-годишен гаранционен срок, в който доставчикът за своя сметка е извършвал ремонта. След като изтече въпросният срок, ремонтите се извършват от държавата", обясни още Матева.

