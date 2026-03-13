„Служебният кабинет прати един проектобюджет - подкрепихме го. Но вместо да благодарят, те правят безумни изказвания”. Това заяви пред журналисти в Разград лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Удължителният закон за бюджета беше приет на първо четене от пленарната зала

Той коментира и войната в Близкия изток и нейният ефект върху цените на горивата. „Спекула е възможна. Тук е ролята на правителството, на НАП, „Митниците”, КЗК да не допуснат подобна практика. Прагматично трябва да се гледа за санкциите към руския петрол. Доколкото знам, те са свалени за един месец. Каквото има по моретата и океаните, да може да се купи, за да имаме. Освен че цените ще скочат, в един момент може да се окаже, че има недостиг у нас”, коментира Борисов.

Той предупреди, че трябва внимателно да се следи и за мигрантска криза.

Парламентът задължи служебния кабинет да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

Относно Съвета за мир на Доналд Тръмп, лидерът на ГЕРБ каза, че Делян Пеевски няма никаква роля в казуса. „Това мога да кажа и на Мирчев, и на Василев, и на Гюров. Това, че те го предлагат сега за ратификация, е, защото имат това право. Ние сме в такава позиция, че ако не го подкрепим, все едно не подкрепяме Николай Младенов и Росен Желязков, който го е подписал. А ако го подкрепим, както ще направим, излиза, че все едно подкрепяме Пеевски. Това са глупости", каза Борисов.

Той коментира още, че с приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част от програмата на ГЕРБ. „С приемането на този закон днес се дава възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, имат научноизследователска и развойна дейност. С продукта, който са направили, данъците им падат с още 25%. Това ще доведе много компании в България", смята председателят на ГЕРБ.

„Другото, което касае включително бизнеса, е въвеждането на 50% амортизационни отчисления за електромобилите на година", каза Борисов и уточни, че този закон е бил едно от изискванията по Плана за възстановяване.

Редактор: Ина Григорова