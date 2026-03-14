Експерти смятат, че има индикации за предстоящо повишаване на цените и млечните продукти
Заради кризата в Близкия изток цените на горивата тръгнаха нагоре. Как това се отразява на сметките ни в магазина?
„Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква”, заяви председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България – Александър Дончев.
Индикации за предстоящо поскъпване имало от хлебопроизводителите и от млекопреработвателите. Причината е както цените на горивата, така и на електрическата енергия. Всичко това оскъпява разходите за транспорт и за склад.
Дончев очаква хлабът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти – с 5–10%.
