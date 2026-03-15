„Спусък на омразата“ е проект, който показва как езикът на омразата не остава само на ниво думи, а често води до реални действия и насилие. В поредица от разкази журналистът Мария Йотова, съвместно с Фондация „Глас“, представя три човешки истории – за хора, които ежедневно се сблъскват с дискриминация, агресия и отхвърляне.

Проектът разказва историите на Борислав Сапунджиев – Урсула, на бежанеца Яхия Хомси и на едно ромско семейство, което губи дома си. Общото между тях е преживяната омраза, започнала с обиди и завършила с реални последици.

Ромско семейство разказва, че често е било обект на обиди и унижения. По думите им най-често срещаните думи, които чуват, са „мръсен циганин“ и „нямате място в България“. Според тях подобно отношение се е засилило през последните години, а агресията в обществото става все по-видима.

Една от историите е тази на Борислав Сапунджиев – Урсула, който разказва за преживян побой в заведение заради сексуалната си ориентация. По думите му той и негов приятел са били нападнати, като срещу тях са хвърляни маси и столове.

Двамата водят дело срещу извършителите за опит за убийство. „Не се чувствах застрашен по времето на мутрите. Чувствам се застрашен сега“, каза Сапунджиев. Според него в миналото хората са се обединявали около забавлението и общуването, докато днес по-често се разделят заради различията си.

Третата история е на Яхия Хомси – бежанец от Сирия, който пристига в България преди 13 години заради войната в родината си. Днес той е български гражданин, но споделя, че отношението към бежанците се е променило. По думите му в последните години те все по-често се сблъскват с недоверие и негативно отношение.

Историята на Сотир Стоименов и съпругата му Станка Иванова показва друга страна на проблема. Двамата са семейство от четири години и отглеждат тригодишния си син. Те разказват как домът им в квартал „Захарна фабрика“ е бил разрушен при акция на властите. По думите им са били събудени рано сутринта, около 4:30 часа, когато полиция и техника са започнали разрушаването на постройките.

Станка Иванова твърди, че на мястото е имало и водно оръдие, а хората са били изведени от домовете си. На семействата е било обещано съдействие за ново жилище, но според тях такава помощ не е последвала.

След разрушаването на махалата част от хората, включително и те, са живели няколко месеца в църква заедно с други семейства.

