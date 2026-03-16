„Българската Коледа” е една от най-добрите инициативи, които страната ни е имала. Устойчивостта й в годините го доказва. Признателни сме на представителите на Експертния съвет и на Комисията към „Българската Коледа”, които с дейността си помагат прозрачно, отчетно и компетентно да се разпределят даренията за децата и болниците. Това заяви президентът Илияна Йотова на първото за тази година заседание на Експертния съвет на дарителската инициатива, на което присъстваха и съорганизаторите от Българската национална телевизия и Нова телевизия.

В настоящата кампания бюджетът на „Българската Коледа” 2025/2026 г. е 2 350 000 евро/ 4 596 000 лв. До този момент в Администрацията на президента са постъпили 324 заявления за подпомагане на деца, като основно те са за диагностика, медикаментозна терапия, рехабилитация и помощни средства. Над 35 лечебни заведения от цялата страна кандидатстват за осигуряване на медицинска апаратура със средства от кампанията. Заявленията на деца и болници се разглеждат от Експертния съвет, съставен от водещи специалисти по детски болести, представители на неправителствени и пациентски организации, и от Комисията към инициативата, в която влизат представители на организаторите от двете телевизии и Администрацията на президента.

„Българската Коледа“ помага с модерна апаратура на СБАЛ „Проф. Иван Митев“

Експертният съвет излезе със становище да бъдат подпомогнати 316 деца. Заявленията на останалите ще се разгледат, след като бъдат предоставени допълнителни документи. Подпомагане на деца се осъществява през цялата година. Кампания 2025/2026 на „Българската Коледа“ e в подкрепа на хронично и тежко болните деца. Дарителите могат да подкрепят инициативата също целогодишно.

В началото на заседанието на Експертния съвет Илияна Йотова обсъди със специалистите обхвата на инициативата, както и проблемите пред детското здравеопазване в България. „Проблемите на здравната система рефлектират и върху грижата за децата”, заяви Илияна Йотова. Сред засегнатите теми на срещата бяха увеличаване на възможностите за рехабилитация на децата, преодоляване на дисбалансите в сектора, обучението на специализанти и други.

Повече информация за реда за кандидатстване и начините за дарение може да намерите на сайта на инициативата https: //www.bgkoleda.bg/

