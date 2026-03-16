Служебният кабинет избра титуляр за поста председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Тодор Анастасов е новият шеф Агенцията. Инж. Стоян Николов изпълняваше длъжността до назначаването на титуляр и сега е освободен.

Тодор Анастасов е инженер, специалност „Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения. Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция „Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.

