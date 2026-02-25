Снимка: МРРБ
Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет
Със заповед на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
Пуснаха в продажба еднодневната винетка за леки автомобили
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет.Редактор: Емил Йорданов
