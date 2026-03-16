БДЖ е готова да осъществява товарни превози между България и Украйна, включително и транзит през Румъния. Това заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов на среща с посланика на Украйна у нас Н.Пр.Олеся Илашчук. Основната тема на разговор бе възстановяването на железопътната връзка между България и Украйна.

Исмаилов уточни, че конкретните стъпки ще бъдат обсъдени на следваща среща на зам.-министри от трите страни. Той отбеляза, че развитието на нови маршрути ще укрепи връзките между двата региона и ще засили устойчивостта на транспорта в цяла Европа. „Трансформацията на логистичните и транспортни коридори прави сътрудничеството между България и Украйна още по-важно“, подчерта министърът.

Той заяви, че бъдещето на региона е в пълната му интеграция в Европейския съюз. Служебният министър посочи, че проектите за транспортна свързаност между Черно и Егейско море, залегнали в подписания меморандум между България, Гърция и Румъния, укрепват не само регионалната сигурност, но и устойчивостта на цяла Европа. "Това важи и за Украйна, която също е по пътя към своето приобщаване", допълни Исмаилов.

Министърът заяви, че България ще продължи да оказва подкрепа на Украйна за по-ефективни транспортни връзки и развитие на логистичните маршрути.

Посланик Олеся Илашчук отбеляза, че Украйна подкрепя инициативата и вижда в нея голям потенциал за страната си. „Опитът на България в преговорите с Европейския съюз е много ценен за нас. Надяваме се на помощ при подготовката за изпълнение на критериите в предприсъединителния процес“, каза тя

По повод многобройни сигнали на български превозвачи Корман Исмаилов настоя да се намери решение за регистрирането в електронната система E-ЧЕРГА на българските автобуси, които не се намират на украинска територия. След въвеждането през 2024 г. на платформата за резервиране на часови слотове за преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове на Украйна, българските фирми сигнализират, че спецификата на системата възпрепятства извършването на пътнически превози. Друг въпрос, поставен на срещата, е за нарасналия брой нарушения по българските пътища от украински превозни средства.

От своя страна посланик Илашчук посочи, че собственици на украински превозни средства имат проблеми с техническите прегледи на българска територия.

