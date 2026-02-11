Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов подписа договорите с избраните изпълнители по процедурата за възлагане на пътнически железопътни превози в страната.

След проведена процедура Западният регион, който обхваща 75% от всички железопътни превози в страната, се възлага на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. За останалите два региона – Северен (14% от превозите) и Южен (11%) – на първо място в процедурата е класирано дружеството "Ивкони Експрес" ЕАД.

Договорите по трите лота са за срок от 12 години и влизат в сила от 13 декември 2026 г.

"Току-що днес държавата сключи първите 12-годишни договори за пътнически превози с два оператора. За първи път България има повече от един жп превозвач", посочи Караджов. За първи път ще вози и частен оператор, изтъкна той. По думите му с това успешно се приключва една ключова реформа по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). "Освен тази, на нас ни остават само още две стъпки, за да изпълним всичко в железопътния сектор, което е предвидено като реформа", каза още транспортният министър в оставка и посочи, че това са приемане от Народното събрание на закона за жп транспорта, както и единен електронен билет.

Караджов се надява парламентът тази седмица да приеме на първо четене закона, за да може следващата седмица да той да бъде приет и на второ. "Очакваме следващата седмица одобрението от МЕУ и на електронния билет", съобщи още той.

Редактор: Цветина Петрова