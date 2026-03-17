Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) призова служебното правителство незабавно да изпълни решението на Народното събрание за мерки срещу високите цени на петрола и природния газ.

Според организацията предложените политики - като създаване на фонд към Министерството на финансите с част от увеличените приходи от ДДС върху горивата и държавни гаранции за разсрочване на лизингови вноски - са разумни и насочени към овладяване на инфлационния шок в корена му - транспортния сектор. Забавянето на програмата може да доведе до прехвърляне на разходите върху потребителските стоки, което ще навреди на икономиката и ще увеличи финансовото напрежение върху домакинствата.

КРИБ припомня, че транспортните компании вече са под натиск - разходите им са нараснали с около 35%, което особено тежко се отразява на малките фирми. Дори при намаляване на печалбите, част от разходите се прехвърлят върху крайните потребители.

Конфликтът в Иран допълнително увеличава риска, като според анализи може да забави световния икономически растеж с около 0,3% и да повиши глобалната инфлация с 0,5-0,6%. За разлика от кризата през 2021-2022 г., този път веригите за доставки са стабилни, но енергийната зависимост остава критична за логистиката и индустриалното производство. България е сред страните с по-висок ръст на цените в ЕС, което увеличава опасността от допълнителни инфлационни шокове и потенциален сценарий на стагфлация, подобен на този в Румъния.

КРИБ подчертава, че бързите и решителни действия на правителството са от съществено значение, особено след влизането на страната в еврозоната. Инфлационните шокове могат да се използват за спекулации и хибридни атаки, които подкопават доверието в еврото и политическата стабилност на България.

