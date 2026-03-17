Иван Хиновски, който е председател на Българския енергиен и минен форум, обясни пред NOVA NEWS, че новата формула за отчитане на топлинна енергия не е некоректна, а е недобре обяснена.

"Новата формула не е ясно обяснена на потребителите. Тя всъщност не е нова. От нея става ясно защо коефициентът е различен за различните градове. Тя е инженерна формула и вързана с физичните закони. Вече ще бъде ясно, че отчитането ще е в конкретен период и потребителите ще могат да си следят сметките", заяви той.

Изработването на нов начин за отчитане е част от заявения ангажимент от страна на служебния министър Трайчо Трайков да бъде намерено бързо и ефективно решение на забавения казус. „След като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите – по един балансиран, прозрачен и справедлив начин“, заяви Трайков.

По думите му остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40%. В наредбата е предвиден прецизен механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда и публично достъпни, проверими данни.

Тя е съобразена с различните видове сградни инсталации и региони. Потребителите няма да имат промени в сметките. Разлики ще има в сградите, в които има хора, отказали се да заплащат парно, и които плащат само за сградна инсталация. Таксата е и заради използването на дифузна топлина. Тя не се отчита от топломерите. Дифузната топлина е когато парното е изключено и потребителите използват топлинната енергия, която се отдава от другите жилища около тях.

От началото на следващата година домакинствата ще бъдат задължени да имат уреди за електронно отчитане. Така ще се избегне проблемът с това дали инкасатор е посетил жилището и с различните показания на топломерите при отчитането. Предоставя се възможността потребителите да следят сметките си в реално време.

Хиновски не очаква кризата в Ормузкия проток да има отражение у нас. "За България - не, но има други страни в Европа, които са зависими от ситуацията в Ормузкия проток. За нас ситуацията е спокойна. Ние получаваме газ през Черно море и няма повод за паника. Цените у нас ще се променят в унисон с тези на нефта на европейския пазар. Расте ли цената на тора, ще расте и тази на краставиците", каза експертът.

Редактор: Кирил Нинов