Съдът на ЕС постанови, че България трябва да разреши юридическата смяна на пола. Решението по станалото известно като делото „Шипова“ беше оповестено преди броени дни. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира Радослав Стоянов от Българския хелзинкски комитет.

„Казусът е на българска гражданка, родена като мъж и записана с такива данни в регистрите за гражданско състояние. Тя напуска България и започва хормонална терапия в Италия, след което желае да промени данните за пола си в регистрите за гражданско състояние, тъй като когато измени външния си вид, тя вече няма да отговаря на тези данни и няма да може да упражнява правото си на свободно движение на територията на ЕС. Италия въвежда актуалните данни", обясни Стоянов.

„Казусът се свежда до това, че България трябва да издаде документ за самоличност, който е с актуализирани данни - такива, които съответстват на външния вид на лицето, така че да му позволяват да пътува свободно", каза още той. По думите му в България десетилетия наред нямало никаква пречка за смяната на пола, докато такава не била измислена от българския Конституционен съд и с решения, първо от 2018 г., после от 2021 година. "Тогава беше въведена такава пречка. В момента, обаче, за целите на свободно движение на граждани на ЕС, българската държава би трябвало да променя данните в регистрите за гражданско състояние", заяви Стоянов.

Неговата теза е, че Конституционният съд бил в сериозна грешка, когато постановил това свое решение. "Съществуващата правна рамка десетилетия наред се прилагаше, така че да допуска промяната на гражданския пол, макар и по съдебен ред", каза още експертът от БХК.

„Има и други подобни казуси на български граждани. Те не са малко, но не са и толкова значителна част, че да причинят сериозна административна тревога", допълни той. По думите му предизвикателствата пред хората, които се оказват в подобна ситуация, са много големи. На първо място е общественото неприемане, както и сериозни пречки при взаимодействие с институциите.

