Прогнозите за летния туристически сезон у нас не са оптимистични предвид войната в Близкия изток. Такова мнение изрази в предаването „Пресечна точка“ проф. Бранимир Ботев, който е президент на българската секция на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

„Близостта ни до конфликтите влияе негативно върху имиджа на морските ни курорти. Вече имаше случаи на проверки за мини в крайбрежните зони у нас“, каза още той.

Припомняме, че всеки ден заради конфликта в Близкия изток се отчитат загуби от близо 600 милиона евро. Равносметката е на Световния съвет за пътуване и туризъм. У нас от бранша вече пресмятат ефекта от забавени резервации и очаквано поскъпване на нощувките с до 20% заради инфлацията.

„Във всички случаи е уместно хората да следят ситуацията и тенденциите, за да могат да планират летните си почивки“, коментира професорът.

Ръст на цените на самолетните билети

Той подчерта, че България попада в т.нар. „сива зона“ – региони, които не са пряко засегнати от военните конфликти, но изпитват косвени икономически и туристически последствия. „Това се отразява върху резервациите – наблюдават се забавяния, отлагания и дори откази. В Гърция това вече се оформя като тенденция“, допълни Ботев.

Според него увеличението на разходите в сектора е неизбежно. Фериботните такси в Гърция вече са се повишили с между 10 и 15%, застраховките – с 30 до 50%, а самолетните билети се очаква да поскъпнат с до 25%. „Всички тези фактори, включително цените на горивата и разходите за сигурност, се отразяват пряко върху крайната цена за туристите“, посочи той.

По думите му е необходима по-активна държавна политика за подкрепа на сектора.

