В сряда теглят жребия за номерата в бюлетината, а в петък стартира предизборната кампания

На 18 март, ще разберем как ще изглежда бюлетината за вота. Чрез жребий ще бъде определен номерът, с който формациите ще се явят на изборите.

Снимка

До 24 март се подават заявленията за гласуване извън страната – по образец или по електронен път.

Снимка

До 4 април е срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Това отново може да се случи писмено по образец или по електронен път през сайта на ЦИК.

Снимка

За политиците също настъпва една от най-важните дати – от петък, 20 март, официално започва предизборната кампания. 

Редактор: Мария Барабашка

Последвайте ни

