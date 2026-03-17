Много е важно как се информираме, когато пристъпваме към медицинска процедура, защото всяка една крие своите рискове. Това заяви зам.-председателят на Българската асоциация на естетичните дерматолози д-р Михаил Михайлов в "Интервюто на NOVA" по повод трагичния случай в Дупница, при който млада жена загуби живота си след поставяне на хиалурон в областта на гърдите.

По думите му първата и най-важна стъпка за пациентите е да се информират къде ще бъде извършена процедурата. От съществено значение е и кой ще я извърши. Той добави, че именно квалификацията гарантира безопасност и адекватна реакция при евентуални усложнения. "Тя трябва да бъде извършена от лекар с придобита специалност, която да отговаря на неговата правоспособност", подчерта той.

Д-р Михайлов обясни, че в България естетичните интервенции могат да се извършват единствено от специалисти по кожни и венерически болести, както и по пластично-възстановителна и естетична хирургия, съгласно утвърдените медицински стандарти.

Той акцентира и върху значението на информираното съгласие, което пациентите подписват преди процедура. "Много често това се прави формално, без да се обръща внимание на съдържанието. Важно е документът да бъде съобразен с конкретната интервенция и пациентът да е напълно наясно с всички рискове", посочи специалистът.

Колко опасно може да бъде поставянето на хиалурон в гърдите

Според него всяка медицинска намеса крие потенциални усложнения, а различните процедури носят различен риск. Липсата на достатъчна информираност може да доведе до нежелани, а понякога и фатални последици.

В коментар на изявлението на Прокуратурата, че лекарят в случая може да носи отговорност за нехайство или незнание, д-р Михайлов подчерта, че компетентността е решаваща. "Процедури, представяни като бързи и напълно безопасни, не съществуват. Медицината винаги крие рискове", заяви той.

По думите му именно специалността на лекаря е "добавената стойност", която позволява правилна диагностика и навременна помощ при усложнения.

Редактор: Ивайла Маринова