Земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер е регистрирано тази вечер в района на Югозападна България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е отчетен в 21:43 часа българско време. Епицентърът се намира на около 9 км западно-северозападно от Разлог и на близо 87 км юг-югоизточно от София. По данни на института дълбочината му е 18 км.

Няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Слабият трус е усетен в населените места в района.

Редактор: Мария Барабашка