Снимка: iStock
В момента се събират и проверяват доказателства
Софийската градска прокуратура разследва обстоятелствата, довели до смъртта на 36-годишната жена, починала след поставяне на хиалурон в гърдите. Тя издъхна в болница в София на 9 март.
Разследването е по съмнения за лекарска грешка или немарливо изпълнение на медицинска дейност, която по закон се счита за деяние с повишен риск.
Досъдебното производство е започнало на 10 март с разпит на свидетел и се води от следовател към прокуратурата. В момента се извършват активни действия по събиране и проверка на доказателства, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.
