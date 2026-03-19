Министерството на правосъдието организира експертна дискусия за изработване на прозрачни критерии при номинирането на кандидати за ключови позиции в съдебната власт. Служебният министър Андрей Янкулов подчерта, че това е сред приоритетите на служебното правителство с цел повече доверие и яснота в процедурите.

Очаква се по време на срещата да бъдат обсъдени професионални, етични и управленски изисквания към кандидатите. В дискусията, която ще се проведе в четвъртък, са поканени представители на над 20 професионални и неправителствени организации.

