В Министерство на вътрешните работи е разкрита денонощна телефонна линия за подаване на сигнали, свързани с изборния процес.

От днес до 19 април 2026 г. гражданите могат да съобщават за нарушения или съмнения за престъпления на телефон 02/90 112 98, както и на електронната поща izbori@mvr.bg. Сигналите ще се отнасят до дейности в рамките на правомощията на МВР по време на изборите.

Месец преди вота: Пращаме сигнали за нередности на МВР на открита линия

Инициативата е част от мерките на вътрешното министерство за предотвратяване на нарушения на политическите права на гражданите, както и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.

Редактор: Цветина Петкова