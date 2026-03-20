Близо 50 автомобила и две халета са унищожени при голям пожар, избухнал малко след полунощ в автоморга в Хасково.

Огънят тръгнал от едно от халетата на комплекса и бил забелязан от охранител, който незабавно подал сигнал на спешния телефон. Пламъците бързо обхванали и останалите автомобили в обекта, както и складирани авточасти, гуми и газови бутилки, което допълнително затруднило овладяването на пожара.

На място са се отзовали шест екипа на пожарната от цялата област, които са работили с часове за потушаване на огнената стихия. Екипите ще останат на дежурство и през деня, за да предотвратят повторно възпламеняване.

Към момента причините за пожара не са изяснени. По случая е образувано разследване.

Няма данни за пострадали хора, а по информация на властите не е имало пряка опасност за близките къщи в квартал „Болярово”.