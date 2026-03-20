„Винаги съм споделял желанието на малките хора да бъдат максимално полезни със своите знания и умения. Изключително важно е те да бъдат интегрирани по начин, по който искаме всички общности в България да бъдат интегрирани и да почувстват грижата на българското общество“. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, който участва в отбелязването на 30-ата годишнина на Национална организация „Малки български хора“. В събитието участваха президентът Илияна Йотова и представители на изпълнителната и законодателната власт.

„Единни в разнообразието“ е мотото, под което мина отбелязването на юбилея. „Аз съм впечатлен от призива, от каузата, която защитавате в момента. Да бъдем единни в разнообразието – това означава, че имаме огромното желание да бъдем заедно, да защитаваме вашите искания в сферата на здравеопазването, на образованието, на пазара на труда“, допълни социалният министър.

30 години от основаването на Националната организация „Малки български хора"

Според Адемов е важно да бъде изградена достъпна среда, която да улесни интеграцията на малките хора. Решаването на техните проблеми изисква координирани усилия на институциите. „Трябва да направим така, че вратите пред тях да се отварят по-лесно, а не да остават затворени“, заяви той като метафора на проблемите, с които те се сблъскват.

Снимка: Пресцентър на МТСП

Хората с нисък ръст срещат сериозни проблеми при придвижване с градски транспорт заради високите стъпала, при отварянето на вратите дори в държавни институции заради мястото на поставяне на бравите, както и при използване на банкомати. Адемов увери, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за по-достъпна среда и реална подкрепа, като образно изрази усилията в тази посока с думите: „Ще се погрижим бравите да бъдат малко по-ниски, за да могат по-лесно да бъдат отваряни“.

Той добави, че през годините е работил в подкрепа на организацията и нейните усилия да обедини всички, споделящи общи предизвикателства, но и стремеж към пълноценно участие на хората с нисък ръст в обществения живот.

Снимка: Пресцентър на МТСП

Заместник-министър Румяна Петкова също участва в инициативите за отбелязване на 30-ата годишнина на Национална организация „Малки български хора“. „Ниският ръст не определя възможностите на човека. Това послание трябва да бъде ясно чуто от цялото общество“, посочи тя в изказването си на конференцията „Единни в различието: национални и европейски перспективи в подкрепа на малките хора“. Тя открои значението на последователните усилия за промяна на обществените нагласи и за реално приобщаване. Петкова акцентира върху необходимостта равните възможности да се разглеждат не като абстрактна цел, а като постижима реалност чрез устойчиво партньорство и ангажираност.

Редактор: Станимира Шикова