Отбелязаха 30-тата годишнина от основаването на Националната организация “Малки български хора”. Честването цели да се повиши информираността на обществото по темите, свързани с хората с нисък ръст, както и да представи социалните, здравните и образователните предизвикателства, с които те се сблъскват.

По-рано този месец служебният здравен министър доц. Михаил Околийски направи работна среща с председателя на организацията Светослав Чернев. Околийски подчерта колко важно е предизвикателствата пред тази група хора да бъдат видими за системата.

Сдружението е основано през 1996г., за да представлява и отстоява правата и интересите на хората с нисък ръст и техните семейства пред държавните институции и други обществени органи и структури. Специален гост на събитието беше президента на България Илияна Йотова. За да отбележат годишнината присъстваха партньори на организацията от Испания, Италия, Франция, Англия, Финландия, Норвегия, Словакия, Сърбия и Румъния.

В откриването на вечерта председателят на организацията се обърна към гостите: “Преди 30 години 4 човека с нисък ръст създават нашата организация. Година след година от 4 стават 14, от 14 стават 150, в момента с каузата са свързани над 150 човека с нисък ръст. Благодаря за упоритостта и труда, на институциите, че създадохме тази силна организация“.

Слово отправи и президентът Илияна Йотова. “Поздравявам ви! Общността на хората с нисък ръст не остана анонимна и този глас се чува. Този глас е равен на самочувствие и всички ние трябва да направим така че той да е все по-силен”, каза тя.

