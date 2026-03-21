Една история разказва за силата на доброто и за това може ли да бъдем съпричастни към болките и страданията на другите. Точно това показват жителите на пловдивското село Устина. В момента хората са се мобилизирали да помогнат на семейство, чийто дом е изгорял при пожар. От покъщнината на фамилията не е останало почти нищо. Жителите на селото организираха дарителска кампания, а на апела им за помощ откликнаха дори българи от чужбина.

Във всички хранителни магазини и в кметството на селото, както и в няколко търговски обекта в съседния град Кричим са поставени кутии за дарения, в които се събират средства в помощ на семейството. Пожарът е изпепелил голяма част от къщата им. Хората са успели да се спасят по чудо. Но в момента се нуждаят от финансова подкрепа, за да продължат нормалния си начин на живот.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Семейство се нуждае от средства, за да възстанови дома си след пожар

Трагедията сполетяла семейството в ранните часове на 9 март, докато спяло. Събужда ги лаят на кучето им. Здравчо Дърменов споделя, че точно кучето е спасило техния живот. "Той е нашият герой", допълва мъжът. А Десислава Боянова допълва: "Гледаш, че къщата ти гори и си безсилен, нищо не можеш да направиш. Това е кошмарно изживяване, то се запечатва в съзнанието. Не можем да спим".



Огънят, който тръгнал от проточен бойлер в кухненското помещение, за минути обхванал целия първи етаж. Пламъците се извисили над 10 метра и стигнали до покрива на съседната къща. Два противопожарни екипа пристигнали на място. Бързата им намеса предотвратила по-голяма трагедия. Здравчо разказва, че съседите също са помогнали в гасенето на огъня.



В момента семейството се издържа с пенсията, която Десислава получава по болест- 449 евро. Здравчо е строител и разчита само на сезонната заетост през лятото. Домът им сега се нуждае от основен ремонт. "Покъщнината цялата е изгоряла. Трябва са се направят основен ремонт на електроинсталация, на ВиК, да се направят мазилки, да се купят електроуреди", допълва Здравчо.

Трагедията на семейството се е превърнала в кауза за цялото село и хората в Устина - помагат кой с каквото може. Кметът е организирал дарителска кампания. Включили се и хора, работещи в чужбина, които изпратили средства.

Кметът Ренгинар Мустафова казва, че горда с жителите на селото. "Това са хора с големи сърца. Показвали са го винаги и в хубави, и в тежки моменти, винаги сме били заедно и единни. В близките търговски обекти има поставени кутии, в които всеки може да направи своето дарениe", споделя тя.



Доброволци са готови да помогнат и с физически труд. От кметството също ще се включат.



Пазарувайки в магазините, хората вече пускат средства в кутиите за дарения. Мирослав Тумов казва, че в селото всички са заедно.



А семейството, което сега нощува при роднини в Кричим вярва, че с помощта на хората ще може отново да заживее в дома си.



"Благодарим на всеки един, който е отделил от бюджета си, от залъка си, за да ни помогне. Нека доброто да живее във вас", казва Здравчо.

